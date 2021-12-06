Isınmak için tenekeye tiner atınca elinde ve yüzünde yanıklar oluştu

Baba Abdulhaluk Demir, "Oğlum böyle bir şeyi yaptı, aslında yapmaması gereken bir şeyi yapmış ve elleri ile yüzü yanmış, son derece tehlikeli bir durum oluşmuş. Bunu benim oğlum yaşadı, bizleri izleyenler sakın siz yanmayan ateşe yanıcı madde dökerek yakmaya kalkmayın" diye konuştu.