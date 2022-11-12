’Isırdı’ dediği köpeğe tekme atınca meydan dayağı yedi! İşte o anlar...

Çenesine atılan tekme ile inleyen köpek, adeta neye uğradığını şaşırdı. Olayı gören vatandaşlar şahsa tepki göstererek, neden tekme attığını sordu. Şahıs bahse konu köpeğin kendisini ısırdığını ve bunun için tekme attığını iddia ederek kendini savundu.