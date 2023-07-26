İSİYAD’dan Vali Gül’e ziyaret

İSİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Çoban ve beraberindekiler Vali Gül'e yeni görevinden dolayından hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Heyet ayrıca önümüzdeki süreçte hayata geçirecekleri projelerini ve derneğin faaliyetlerini anlattılar.

İSİYAD olarak her zaman devletin ve milletin yanında yer alarak ülke ekonomisi için mücadele verdiklerini ifade eden başkan Çoban, "Sayın valimizi İSİYAD Yönetim Kurulu, İstişare Kurulu ve İcra Kurulu üyelerimizle birlikte makamında ziyaret ederek yeni görevinden başarılar diledik ve hayırlı olsun dileklerimizi sunduk. Bu ziyaretten dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik ve dernek faaliyetlerimizin yanı sıra İstanbul'da hayata geçireceğimiz projeleri sunduk. Valimizin bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakasından dolayı İSİYAD ailesi adına teşekkür ediyorum." dedi.