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Giriş Tarihi: 3.4.2022 12:05 Son Güncelleme: 3.4.2022 12:34

İskambil kağıtlarıyla suçüstü... 10 bin lira ceza yediler...

EMİR SOMER EMİR SOMER
İskambil kağıtlarıyla suçüstü... 10 bin lira ceza yediler...

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı kumar oynanan bir adrese baskın yaptı. Yasa dışı kumar oynayan ve gözaltına alınan altı kişiye 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Kemal Türkler Mahallesi Sümer Caddesi üzerinde bulunan ve "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir adreste yasa dışı kumar oynandığını tespit etti. İnceleme başlatıldı.

İskambil kağıtlarıyla suçüstü! 10 bin lira ceza yediler | Video

İş yerinin çevresi fiziki takibe alındı. Yasa dışı kumar oynandığı saptanan adrese baskın yapıldı. İş yerinin içerisinde yuvarlak masa etrafında altı kişinin iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde kağıt paraların olduğu tespit edildi. İskambil kağıtları ve para muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan ve yasa dışı kumar oynadıkları tespit edilen altı kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin sahibi B.C. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı.

Yasa dışı kumar oynatıldığı ve sigortasız olarak işçi çalıştırıldığı belirlenen iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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İskambil kağıtlarıyla suçüstü... 10 bin lira ceza yediler...
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