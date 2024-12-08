İskelede kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

İstanbul Kadıköy Bostancı İskelesi'nde denizde bir kişinin hareketsiz yattığını gören temizlik görevlileri, güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bağlı balıkadamlar tarafından denizden çıkartılan kişinin öldüğü saptandı. Cesedin ağzında köpük oluştuğu ve ceplerinden de bali çıktığı belirlendi. Yapılan çalışmada ölen kişinin 39 yaşındaki Evren M. olduğu saptandı. Cenaze otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.