İskeleden denize düşüp öldü

Erdek ilçesine bağlı Ocaklar mahallesinde sabaha karşı 05.00 sıralarında iskele üzerinde yürüyen Abdulillah Karataş, iskeleden denize düştü. Yüzme bilmediği değerlendirilen genç boğularak hayatını kaybetti.

Gece geç saatlere kadar faaliyet gösteren bazı işletmelerin çalışanları, denizde hareketsiz yatan birini görünce durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi yapılan ve sudan çıkarılan Abdulillah Karataş'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.