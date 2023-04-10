Haberler Yaşam Haberleri İskeleler kaldırıldı Kız Kulesi göründü
Giriş Tarihi: 10.4.2023

İskeleler kaldırıldı Kız Kulesi göründü

İskeleler kaldırıldı Kız Kulesi göründü
Restorasyon çalışmalarında sona gelinen Kız Kulesi, çevresindeki inşaat iskelelerinin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı. İstanbul'un en önemli simgelerinden Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. Üsküdar sahilinde gezinti yapan vatandaşlar ve turistler de kulenin son halini fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştı. Geçtiğimiz günlerde çalışmaları yeninde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin mayıs ayının ilk haftasında ziyarete açılacağını beliterek, "2. Mahmut dönemindeki orijinal haline döndürüldü" demişti

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP listesindeki Cemal Enginyurt'un sözleri gündem oldu! 'Hain' dediği Veli Ağbaba'yla aynı partide
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
İYİ Parti'de şok üstüne şok! Akşener'in ikiyüzlü siyaseti isyan ettirdi: "Arkamdan büyük istifalar gelecek" diyerek ayrıldı
'Dolandırıcı' ve 'Küfürbaz' 1. sıradan aday! Meral Akşener'in ilkesiz siyasetinin çarpıcı örneği
CHP’de Sadullah Ergin krizi! Kılıçdaroğlu ‘Milletvekili bile olamazsın’ sözleriyle hedef almıştı
Listedeki isimlere tepki gösteren Muharrem İnce CHP'lilere seslendi: Bağrınıza taş basmayın
Kâbe kokusu Bursa’yı sardı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu'yla alay eden Mehmet Emin Ekmen CHP listesinden aday oldu
İYİ Parti'de bir istifa daha: Meral Akşener'e ağır göndermeler!
ARKADAŞINA GÖNDER
İskeleler kaldırıldı Kız Kulesi göründü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA