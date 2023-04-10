İskeleler kaldırıldı Kız Kulesi göründü

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen Kız Kulesi, çevresindeki inşaat iskelelerinin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı. İstanbul'un en önemli simgelerinden Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. Üsküdar sahilinde gezinti yapan vatandaşlar ve turistler de kulenin son halini fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştı. Geçtiğimiz günlerde çalışmaları yeninde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nin mayıs ayının ilk haftasında ziyarete açılacağını beliterek, "2. Mahmut dönemindeki orijinal haline döndürüldü" demişti