Haberler Yaşam Haberleri İşkembecide yanlış sipariş kavgası
Giriş Tarihi: 3.8.2022

İşkembecide yanlış sipariş kavgası

İşkembecide yanlış sipariş kavgası
İSTANBUL Ümraniyede önceki gece saat 22.30 sıralarında ünlü bir işkembecide müşteri ile çalışanlar birbirine girdi. İddiaya göre müşteri olarak işkembeciye gelen bir şahıs, çorba siparişi verdi. Bir süre sonra masaya gelen çorbanın yanlış olduğunu iddia eden müşteri, çalışana tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma küfürleşmeye döndü. Kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönen olay restoran dışına taştı. Dışarıdaki kavga kameralara yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖSYM Başkanı görevden alındı
TOKİ konut müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! 2022 TOKİ konut başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihleri...
SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü
e-Devlet ile Aile Destek Programı Paketi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları ve tarihleri ile Aile Destek Programı ödemeleri başladı!
YKS Üniversite tercih sonuçları tarihi bekleniyor! ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?
Son dakika: Ukrayna'dan hareket eden RAZONİ gemisi İstanbul'da...
Son dakika: Kadir Şeker tahliye edilmişti: Türkiye’nin konuştuğu davada flaş gelişme!
Cumhurbaşkanı'ndan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ile ilgili önemli açıklama! 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak?
Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan destek veriliyor! e-Devlet’ten başvur, PTT üzerinden ödemeni al! İşte başvuru şartları
Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E devlet ile sorgula!
ARKADAŞINA GÖNDER
İşkembecide yanlış sipariş kavgası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA