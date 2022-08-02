İşkembecide yanlış sipariş kavgası

İSTANBUL Ümraniyede önceki gece saat 22.30 sıralarında ünlü bir işkembecide müşteri ile çalışanlar birbirine girdi. İddiaya göre müşteri olarak işkembeciye gelen bir şahıs, çorba siparişi verdi. Bir süre sonra masaya gelen çorbanın yanlış olduğunu iddia eden müşteri, çalışana tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma küfürleşmeye döndü. Kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönen olay restoran dışına taştı. Dışarıdaki kavga kameralara yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İHA