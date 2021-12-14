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Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:16 Son Güncelleme: 14.12.2021 10:38

İşkence mağduru Cihan bebeğe ev sözü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İşkence mağduru Cihan bebeğe ev sözü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dedesinin evinde kalan Cihan bebeğin annesiyle birlikte yeni tutulacak bir eve yerleştirileceğini açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, babası tarafından darp edilen bebek ve annesine ev sözü verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, babası tarafından öldüresiye dövülerek özel bir hastanede yaklaşık bir hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi görüp taburcu edilen 2 aylık Cihan G.'yi, Şahinbey ilçesinde ikamet eden dedesinin evinde ziyaret etti.

Bebek ve ailesinin her zaman yanında olduklarını belirten Şahin, "Bebeğimiz ve annesi çok sağlıklı. Bir takım mekânsal talepler var. Bizim yapmamız gerekenler var, dinledik ve gerekeni yapacağız. Yeni bir eve yerleştireceğiz. Onların her türlü ihtiyacını karşılayacağız. Ailenin birebir takipçisi olacağız" diye konuştu.

Gaziantep'te Yunus G. 2 aylık bebek Cihan G'yi darp ederken çekilen görüntüleri ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmış ve 6 Aralık'ta taburcu edilmişti. Aynı gün yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

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İşkence mağduru Cihan bebeğe ev sözü
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