Son dakika: Konya’daki rezidans dehşetinde şok detaylar: Demet yaşadığı kabusu tek tek anlattı!

GÜNLER SONRA DIŞARIYA ÇIKTI
Adliye çıkışında avukatları ile birlikte açıklama yapan Demet A., yaşadığı travmayı henüz atlatamadığını ve günler sonra dışarı çıktığını söyledi. Demet A., "Avukatlarım, ailem olmadan dışarıya bile adım atamıyorum. Ailem ve benim can güvenliğim yok. Bu anları tekrar tekrar yaşadığım için kendimi kötü hissediyorum. Şu an sadece adalete sığındım. Yaşadığım olayın korkusuyla baş etmeye çalışıyorum. Psikolojik destek almaya da başladım" dedi.
KORUMA KARARI TALEBİ
Demet A.'nın avukatı Muhammet Çağrı Türk ise, "Demet'in can ve mal güvenliğinin olmadığını savcı beye ilettik. Demet için koruma tedbir kararı uygulanmasını talep ettik. Savcı bey bu talebi değerlendireceğini ve soruşturma aşamasının daha hızlı ilerleyeceğini, konuyu titizlikle araştırdıklarını söyledi. Şu anda soruşturma sürüyor. Müvekkilimizin saçı kesilmiş, vücudunda sigara söndürülmüş, cinsel istismara maruz kalmıştır" diye konuştu.
PARA TEKLİF ETTİLER
Bu arada Demet A.'nın avukatlarına ve ailesine ulaşan bazı kişilerin, şikâyeti geri çekmelerini isteyip bunun karşılığında istedikleri kadar para vermeyi teklif ettikleri belirtildi.
Demet A. ile Merve K.'ye işkence ettikleri ortaya çıkan ve tutuklanan 3 şüphelinin iki kişiye daha işkence yaptığı ileri sürüldü.