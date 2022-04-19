Son dakika: Konya’daki rezidans dehşetinde şok detaylar: Demet yaşadığı kabusu tek tek anlattı!

GÜNLER SONRA DIŞARIYA ÇIKTI

Adliye çıkışında avukatları ile birlikte açıklama yapan Demet A., yaşadığı travmayı henüz atlatamadığını ve günler sonra dışarı çıktığını söyledi. Demet A., "Avukatlarım, ailem olmadan dışarıya bile adım atamıyorum. Ailem ve benim can güvenliğim yok. Bu anları tekrar tekrar yaşadığım için kendimi kötü hissediyorum. Şu an sadece adalete sığındım. Yaşadığım olayın korkusuyla baş etmeye çalışıyorum. Psikolojik destek almaya da başladım" dedi.