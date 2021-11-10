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Giriş Tarihi: 11.11.2021

İşkenceden kurtulmak için balkondan atladılar

İşkenceden kurtulmak için balkondan atladılar
ALMANYA'YA götürme vaadiyle kandırılan Filistin uyruklu 4 kişi, fidye için Arnavutköy'de bir eve götürülerek 1 hafta boyunca işkenceye maruz bırakıldı. 1 hafta boyunca Arnavutköy'de bir evde rehin tutulan ve işkenceye maruz bırakılan Filistin uyruklu 4 kişi, ailelerinin 10 bin dolarlık fidyeyi göndermeyeceğini anlayınca rehin tutuldukları 2. kattaki evin balkonundan atladı. Balkondan atlayan Filistinli 4 kişiden 2'si kaçarak kayıplara karışırken, diğer 2 kişi ise kırılan bacakları nedeniyle sokakta yaralı halde vatandaşlardan yardım istedi. Mahalleli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan yaralı 2 Filistinlinin bacaklarında ve bellerinde kırıklar olduğu tespit edilirken, Filistinlileri 1 hafta boyunca rehin tutan Suriye uyruklu 4 kişi ise otomobilleriyle olay yerinden kaçtı. Polis, zanlıları arıyor. DHA

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İşkenceden kurtulmak için balkondan atladılar
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