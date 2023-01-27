İşkenceyle ölen çocuğun annesi sevgilisiyle kaçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işkence gördüğü değerlendirilen 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu. Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'taki evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler polisi aradı. Adrese gelen polis, evde Murat Aslan Kılıç adlı 2 yaşındaki çocuğun cesedini buldu. Vücudunda darp ve sigari izmaritiyle oluşmuş yanıklar bulunan çocuğun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde bulunan biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 çocuk da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Evin, çocuğun annesi G.K.'nın (27) erkek arkadaşına ait olduğu G.K.'nın çocuklarıyla misafir olduğu öğrenildi. Polis, anne G.K. ile erkek arkadaşını arama çalışması başlattı. Çocukların babasının ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi.