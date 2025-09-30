İskenderun’a 29 Ekim hediyesi

Deprem bölgesinde sene sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmeye hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, diğer yandan altyapıyı, tarihi mirası ve şehir merkezlerini de eş zamanlı ayağa kaldırıyor. 200 bin personelin ter döktüğü asrın ihya seferberliğinde, Türkiye'nin en büyük sahil düzenleme projesi de sürüyor. 6 Şubat depremlerinde yer yer 80 santimetrelik çökmelerin yaşandığı İskenderun Sahili, 7/24 devam eden çalışmalarla eskisinden çok daha ihtişamlı bir merkeze dönüşmeye hazırlanıyor.

YÜZDE 50'Sİ YEŞİL ALAN

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ iş birliğiyle, 3,5 kilometrelik sahil şeridini kapsayan 303 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sürüyor. Çalışmaların tamamlamasıyla birlikte, İskenderun Sahili'nde farklı branşlardan spor alanlarının yanı sıra vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği sosyal tesisler ile seyir terası da yer alacak. Proje alanının yüzde 50'sinden fazlası yeşil alanlardan oluşacak. Akdeniz bahçesi olarak tasarlanacak alanlarda nar, turunç ve limon ağaçları dikilecek. Bu süreçte Atatürk Meydanı da yenilenecek. Meydanda yöresel taşlar kullanılacak. Ayrıca yaya ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, spor ve fitness noktaları, sosyal tesisler, dinlenme bölümleri, araç ulaşım yolu, otopark, tribünler, restoranlar, balık lokantaları, büfeler ve peyzaj düzenlemelerinin de hayata geçirilmesi planlanıyor. Sahilin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla birlikte hizmete açılması hedefleniyor. Hatay'da bugüne kadar 75 bin 706 konut, 2 bin 507 iş yeri ve 8 bin 541 köy evi olmak üzere toplam 86 bin 754 bağımsız bölüm teslim edildi.