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Giriş Tarihi: 17.12.2021 02:19

İskenderun'da vahşet! Uyuşturucu verip cinsel şiddette bulunduğu eski sözlüsünün üstüne kızgın yağ döktü

İskenderun’da vahşet! Uyuşturucu verip cinsel şiddette bulunduğu eski sözlüsünün üstüne kızgın yağ döktü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Evini bastığı eski sözlüsüne zorla uyuşturucu veren şahıs daha sonra kadına cinsel şiddette bulundu. Bununla da kalmayan cani adam eski sözlüsünün yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine kızgın yağ döktü. Cani saldırgan ekipler tarafından gözaltına alınırken, genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde G.Ç.'ye ait evde meydana geldi. G.Ç. evindeki misafirlerini gönderdikten sonra kapı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü R.E.'yi karşısında görünce şaşkına döndü. Bir buçuk yıldır barışmak isteyen ama olumsuz yanıt alan R.E., eski sözlüsü G.Ç'ye zorla uyuşturucu verip sandalyeye bağlayarak önce cinsel şiddette bulundu ardından kadının başından aşağı kızgın yağ döktü.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

R.E., bir süre daha dövdüğü ve boğazına bıçak dayadığı G.Ç.'yi, kendisinden geçince öldüğünü sanarak İskenderun Devlet hastanesine götürdü. Yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan G.Ç. tedaviye alınırken, R.E polise kadının kendi ailesinin bu saldırıyı yaptığını belirterek polisi yanıltmaya çalıştı. Bu sırada kendine gelen ve konuşan G.Ç saldırganın eski sözlüsü R.E olduğunu söylemesi üzerine şahıs gözaltına alındı. R.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi savcılık tarafından tutuklandı.

1.5 YILDIR ESKİ SÖZLÜSÜNÜN TACİZİNE MARUZ KALIYORMUŞ

G.Ç.'nin şikayeti üzerine İskenderun Kadın Platformu adına Avukat Mehtap Sert davayı üstlendi. G.Ç.'nin 1,5 yıldır eski sözlüsünün tacizine uğradığını kaydeden Sert, şahsın müvekkiline zorla uyuşturucu içirdikten sonra cinsel şiddette bulunduğu ve kızgın yağ dökerek yaktığını belirterek davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

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İskenderun'da vahşet! Uyuşturucu verip cinsel şiddette bulunduğu eski sözlüsünün üstüne kızgın yağ döktü
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