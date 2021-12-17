İskenderun’da vahşet! Uyuşturucu verip cinsel şiddette bulunduğu eski sözlüsünün üstüne kızgın yağ döktü

SALDIRGAN TUTUKLANDI

R.E., bir süre daha dövdüğü ve boğazına bıçak dayadığı G.Ç.'yi, kendisinden geçince öldüğünü sanarak İskenderun Devlet hastanesine götürdü. Yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan G.Ç. tedaviye alınırken, R.E polise kadının kendi ailesinin bu saldırıyı yaptığını belirterek polisi yanıltmaya çalıştı. Bu sırada kendine gelen ve konuşan G.Ç saldırganın eski sözlüsü R.E olduğunu söylemesi üzerine şahıs gözaltına alındı. R.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi savcılık tarafından tutuklandı.