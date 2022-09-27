İSKİ çalışmasında yol çöktü, Kamyon çukura düştü

Üsküdar'daİSKİ tarafından yapılan çalışmada yolun çökmesi sonucu hafriyat kamyonu çukura düştü. Olay, Acıbadem Mahallesi Erdem Çıkmazı Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde çalışma yapan İSKİ ekipleri çıkarılan hafriyatı kamyona yükledi. Hafriyatın ağır gelmesi sonucu yolda çökme yaşandı. Hafriyat yüklü kamyon da kayarak çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine vinç çağırıldı. Vinç yardımıyla çukura düşen hafriyat kamyonu bulunduğu yerden çıkarıldı.Öte yandan dün gece saatlerinde ise Pendik Şeyhli Mahallesi'nde seyir halindeki KM 25 hat numaralı İETT otobüsünün motor kısmından duman gelmeye başladı. Durumu fark eden şoför aracı durdururken, yolcular da hızla tahliye edildi. Yangın, çevredeki sürücülerin de müdahalesiyle söndürüldü.