İSKİ çukurları tehlike saçıyor

MALTEPE'DE altyapı çalışması başlatan İSKİ, Hancıoğlu Caddesi'nde 20 gün önce kazdığı kazdığı çukurları kapatmadı. Yol sürücülerin kabusu haline geldi. Lastikleri patlatan çukurlar nedeniyle araçlarda maddi hasarlar oluşmaya başladı. Vatandaşlar çukurların kapatılması için Maltepe Belediyesi'ne başvurdu. Maltepe Belediyesi, çalışmanın İSKİ tarafından yapıldığını, sorumluluğun da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) olduğunu belirtti. İBB'ye yapılan yoğun şikayetlere rağmen ise çukurlar kapatılmadı. Mahalle sakinleri caddedeki çukurların hem yaya hem de sürücüler için tehlike arz ettiğini belirterek, "20 gündür toz, toprak, çukur devam ediyor. Arabalar hasar alıyor, lastikleri patlıyor. Ölümcül trafik kazalarına sebep olabilir. Yetkililer bir an önce harekete geçmeli, çukurlar kapatılmalı" sözleriyle belediye ekiplerinden acil çözüm istedi.