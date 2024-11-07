İSKİ kaş yaparken göz çıkardı: Su kaçağını bulmak için kazı yaparken sağlam boruyu deldiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ne ait İSKİ ekipleri tarafından Taksim Metrosunda 10 gündür devam eden ve esnafı canından bezdiren su kaçağını bulmak için Metro girişinde kazı çalışması başlatıldı. Meydanında yapılan çalışmalar esnasında iş makinesi rastgele yaptığı kazı çalışması sırasında su borusunu patlattı. İş makinesi çalışmasında patlayan su borusu nedeniyle Taksim Meydanını su bastı. Borudan akan tazyikli suyun Metroya ulaşması nedeniyle metro içerisinde su birikintileri oluştu. Metro girişinde bulunan esnaf ise elinde çek çek ile biriken suları temizlemeye çalıştı. Metronun duvarlarından ve merdivenlerinden suların aktığı görülürken, su birikintilerinin oluştuğu alanlara uyarı levhaları konularak önlem alındığı görüldü.

TAŞ, "KURAKLIK MEVSİMİNDE TONLARCA SUYU İSRAF ETTİLER"

Taksim metrosunda yaklaşık 10 gündür su kaçağından dolayı tonlarca suyun boşa aktığını ve görevlilerin umursamadığını belirten Hayri Taş, "Yaklaşık 10 gündür Taksim metronun alt girişinde patlayan borulardan sular sızıyordu. Esnaf ellerinde çekçeklerle suyu temizlemekten canı cıktı. Fakat hiçbir yetkili ilgilenmedi. Bu suyun kaynağını bulmak için Metronun girişindeki bir noktayı iş makinası ile kazmaya başladılar. İş makinası meydandaki alanı delerken hemen parke taşının altından geçen boruyu farketmeyerek makinayla deldi. Borunun delinmesi ile yerden su fışkırmaya başladı. Tonlarca su meydana ve yollara boşa aktı.

Susuzluğun ve kuraklığın yaşandığı günlerde İSKİ ekipleri kaş yaparken göz çıkartıp sağlam boruyu deldiler. Tonlarca suyu boşu boşuna akıtarak israf ettiler. Suyun israf edilmesi günah değilmi bu suların parası da vatandaşlardan çıkarılıyor. Uzman olmayan insanlar bir sorunu çözmek yerine sorun yaratıyorlar. Kazı yapmadan önce projeden bilgileri olsa boruların yüzeye yakın olduğunu görür ve boruyu delmezlerdi." Dedi.