İSKİ kazısında boru delindi Taksim Metrosu’nu su bastı

İSKİ'nin, Taksim Metro İstasyonu'nu 10 gündür etkileyen ve esnafı canından bezdiren su kaçağını bulmak için başlattığı kazı sırasında su borusu patladı. Tazyikle akan tonlarca su nedeniyle Taksim Meydanı'nında birinkitiler oluşurken, metro istasyonu da etkilendi. Merdivenlerden ve metro duvarlarından sular akarken, ıslanan zeminlere uyarı levhaları konuldu. Su kaçağı nedeniyle 10 gündür tonlarca suyun boşa aktığını ve görevlilerin umursamadığını belirten Hayri Taş, "Kuraklığın yaşandığı günlerde İSKİ ekipleri kaş yaparken göz çıkartıp, sağlam boruyu deldi.Uzman olmayan insanlar bir sorunu çözmek yerine sorun yaratıyorlar. Kazı yapmadan önce projeden bilgileri olsa boruların yüzeye yakın olduğunu görür ve boruyu delmezlerdi" dedi.SKİ'nin, Taksim Metro İstasyonu'nu 10 gündür etkileyen ve esnafı canından bezdiren su kaçağını bulmak için başlattığı kazı sırasında su borusu patladı. Tazyikle akan tonlarca su nedeniyle Taksim Meydanı'nında birinkitiler oluşurken, metro istasyonu da etkilendi. Merdivenlerden ve metro duvarlarından sular akarken, ıslanan zeminlere uyarı levhaları konuldu. Su kaçağı nedeniyle 10 gündür tonlarca suyun boşa aktığını ve görevlilerin umursamadığını belirten Hayri Taş, "Kuraklığın yaşandığı günlerde İSKİ ekipleri kaş yaparken göz çıkartıp, sağlam boruyu deldi. Uzman olmayan insanlar bir sorunu çözmek yerine sorun yaratıyorlar. Kazı yapmadan önce projeden bilgileri olsa boruların yüzeye yakın olduğunu görür ve boruyu delmezlerdi" dedi.