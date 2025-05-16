İSKİ, Marmara Denizi’ni kirletiyor

Avcılar'daki İstanbul Su ve kanalizasyon İdasi'ne (İSKİ) bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden denize lağım suyu aktığı anlar havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan tesislerden akan kirli su nedeniyle oluşan kötü koku çevre sakinlerini de rahatsız ediyor. Tesislerin hemen dibinden kanala akıtılan lağım suyu denize ulaştığında büyük bir renk değişikliğin sebep oluyor. Kilometrelerce alanın renginin değişmesine neden olan atık su Marmara Denizi'nin renginin çamur gibi gözükmesine yol açıyor. İHA