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Giriş Tarihi: 13.11.2022

İSKİ ‘öldün’ dedi, suyunu kesti

İSKİ ‘öldün’ dedi, suyunu kesti
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), öldüğü gerekçesiyle bir vatandaşın su aboneliğini iptal etti. İSKİ yetkililerine kimliğini göstererek yaşadığını kanıtlayan vatandaşın suyu yine açılmadı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ yetkilileri, öldüğü gerekçesiyle Muhittin Akkenar'a ait su aboneliğini iptal etti. Sabah uyandığında suların kesik olduğunu fark eden Akkenar, bilgi almak üzere İSKİ Üsküdar Şube Müdürlüğü'ne gittiğinde ölü olduğu gerekçesiyle suyunun kesildiğini öğrendi. Kendisine herhangi bir tebligat yapılmadan suyu kesilen vatandaş, kimliğini göstererek yaşadığını ispat etmeye çalıştı. İstenen tüm belgeleri İSKİ'ye sunan Akkenar, suyunun kullanıma açılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

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İSKİ ‘öldün’ dedi, suyunu kesti
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