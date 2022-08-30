İSKİ personel alımı başvuru sonuçları isim listesi || İSKİ personel alımı başvuru sonuçları açıklandı

İSKİ tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

"İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) bünyesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere 223 sözleşmeli personel alımında sözlü sınavı aşamasına geçildi. Boş pozisyonlar için 15/08/2022 – 19/08/2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda ön başvuru alındı.

Personel alımı için internet ortamından başvuru yapan 22 bin 319 kişiden başvurusunu tamamlayan ve gerekli şartları taşıdığı tespit edilen 12 bin 280 adayın başvuruları Sözleşmeli personel alım ilanı gereğince başarı puanına göre sıralanmış ve 1.104 adayın sözlü sınava girmeye hak kazandığı tespit edilmiştir."

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