Haberler Yaşam Haberleri İSKi su borusu patladı! Sokak savaş alanına döndü
Giriş Tarihi: 15.9.2022 11:34

İSKi su borusu patladı! Sokak savaş alanına döndü

Maltepe'de İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusunu patladı. Tazyikli su metrelerce havaya yükselirken, bazı iş yerlerinin suyu kesildi.

DHA
İSKi su borusu patladı! Sokak savaş alanına döndü

Olay, saat 09.00 sıralarında Çınar Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İSKİ ekipleri kaldırımda çalışma yaptığı sırada, su borusu patladı.



Patlamanın etkisiyle su metrelerce yükseldi. Su borusunun patlamasıyla cadde sular içinde kaldı. Caddedeki bazı iş yerlerinin ise suyu kesildi.

"50-60 METRE YÜKSELDİ"
Esnaf Ömer Faruk Demir, "Orda çalışma yapıyorlardı. Eski bir çalışma herhalde. Sularımız kesildi. Mağduruz.



Bulaşıklar öyle kaldı. 50- 60 metre yükseldi. Hemen üzerini kapattılar. Araçların üzeri su oldu. Yolu da su bastı" dedi.


EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları 2022 ve ücreti SON DAKİKA: Tek tuşla e-Devlet başvurusu yap! TOKİ sosyal konut fiyatları ve taksit ödemeleri ne kadar?
TOKİ arsa başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede, fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri ve tüm detaylar
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ başvuru şartları ve tarihi belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
TOKİ ucuz konutlar kaç m2? TOKİ 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare?
Almanya çaresiz! Kriz faturalara yansıdı
TOKİ genç başvuru şartları arasında öğrenci detayı! TOKİ sosyal konut genç kontenjan ne kadar, yüzde kaç?
Evde bakım maaşı yatan iller 15 Eylül 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, erken yatar mı? Hesaplara yatmaya başlıyor!
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru! TOKİ konut başvurusu nasıl yapılıyor? e-Devlet başvuru ekranı için bu detaylara dikkat!
Mersin'de hangi ilçelerde TOKİ konut yapılacak? TOKİ sosyal konut Mersin'de nerede yapılacak, nereye?
ARKADAŞINA GÖNDER
İSKi su borusu patladı! Sokak savaş alanına döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA