İSKİ yolu yapboz tahtasına çevirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ tarafından bir süre önce Ergezen Yapı Ticaret firmasına, Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 48 Sokak'ta pis su kanalı ve binaların rabit bağlantılarının yenileme çalışmasını yaptırıldı. 6 ay önce başlatılan ve 6 kez kazılıp tekrar kapatılan cadde, yer yer çökme ve toprağın taşmasıyla adeta köstebek yuvasına döndü. Caddede seyir halinde olan araçlar, yolun bozuk ve engebeli olması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. İSKİ'nin çalışmalara sahip çıkmaması nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi, caddeyi kendilerinin yapmak istediklerini belirten 2 yazıyı İBB'ye gönderdi.Ancak İBB'den izin çıkmadı. Bunun üzerine mahalle sakinleri caddede toplanarak İBB ve İSKİ'yi protesto etti. Esnaf adına basın açıklamasına okuyan Mustafa Sarıyel şunları söyledi: "İSKİ 6 ay önce altyapı çalışmaları yaptı. Çalışmaların tamamlanmasından sonra defalarca kazılıp tekrar kapatıldı. Ama caddede sürekli çökmeler ve kaymalar meydana geldi. Araçlar yoldan geçerken büyük sıkıntı yaşıyor. İSKİ'ye şikâyet ettik, olayı sahiplenmediler. 330 metrelik yol 6 aydır yapboza döndü. Biz esnaf olarak büyük mağduriyet yaşıyoruz. O yaptı bu yaptı yerine, hizmet bekliyoruz. İşi ehline yaptırmadıkları için altyapı ve üstyapı bir türlü çözüme kavuşturulamıyor."