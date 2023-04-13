Haberler Yaşam Haberleri İSKİ’nin çalışmaları çileye döndü
Giriş Tarihi: 13.4.2023

İSKİ’nin çalışmaları çileye döndü

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
İSKİ’nin çalışmaları çileye döndü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iş bilmezliği milyonlarca vatandaşı canından bezdiriyor. İETT otobüslerinin ve metrobüslerin sık sık arıza yapması, metrolardaki yürüyen merdiven ve asansörlerin çalışmamasından kaynaklı ulaşım sorunları devam ederken bunlara bir de yol çalışmaları eklendi. İSKİ ekiplerinin zamansız ve uzun süren çalışmaları vatandaşın çilesi oldu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş-Sarıyer sahil şeridinde 3 yıldır bitmeyen su boru hattı gündeme gelmişti. Bu hafta da İSKİ ekiplerinin Büyükçekmece'deki yol çalışmaları isyan ettirdi. İSKİ ekipleri 6 Nisan'da Silivri-Büyükçekmece istikameti D-100 karayolunda altyapı çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle Büyükçekmece istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatılırken, trafik yan yol ve Edirne istikametinden çift yönlü sağlanmaya başladı. Sabah ve akşam saatlerinde trafik tamamen durma noktasına geliyor. Güzergahı kullanan vatandaşların birçoğu ise iftara yetişemiyor. Ayrıca bölgedeki ışıklandırmanın yetersizliği kazalara neden oluyor. Yaşanan kazalar ve trafik yoğunluğuna isyan eden vatandaşlar sosyal medyada İBB ve İSKİ'yi topa tuttu. Bunun üzerine bir açıklama yapan İSKİ yetkilileri, vatandaştan sabır ve anlayış beklediklerini ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu'nun 'Mütevazilik' maskesi düştü: Saati 12 bin dolarlık uçakla iftara gitti!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyondaki kirli pazarlığa tepki: Bir daha o dönemleri yaşatmak istemiyoruz
Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Togg, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan 'Hayırlı olsun' telefonu
Avrupa’dan çifte standart: AK Parti’ye köstek CHP’ye destek oluyorlar
Seçim 2023 AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu! 28. Dönem AK PARTİ İstanbul milletvekili adayları kimler?
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Son dakika: Firari FETÖ'cüden İYİ Partili İdris Naim Şahin'e dua! Adaylığı partiyi karıştırmıştı...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
İSKİ’nin çalışmaları çileye döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA