İSKİ’nin çalışmaları çileye döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iş bilmezliği milyonlarca vatandaşı canından bezdiriyor. İETT otobüslerinin ve metrobüslerin sık sık arıza yapması, metrolardaki yürüyen merdiven ve asansörlerin çalışmamasından kaynaklı ulaşım sorunları devam ederken bunlara bir de yol çalışmaları eklendi. İSKİ ekiplerinin zamansız ve uzun süren çalışmaları vatandaşın çilesi oldu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş-Sarıyer sahil şeridinde 3 yıldır bitmeyen su boru hattı gündeme gelmişti. Bu hafta da İSKİ ekiplerinin Büyükçekmece'deki yol çalışmaları isyan ettirdi. İSKİ ekipleri 6 Nisan'da Silivri-Büyükçekmece istikameti D-100 karayolunda altyapı çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle Büyükçekmece istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatılırken, trafik yan yol ve Edirne istikametinden çift yönlü sağlanmaya başladı. Sabah ve akşam saatlerinde trafik tamamen durma noktasına geliyor. Güzergahı kullanan vatandaşların birçoğu ise iftara yetişemiyor. Ayrıca bölgedeki ışıklandırmanın yetersizliği kazalara neden oluyor. Yaşanan kazalar ve trafik yoğunluğuna isyan eden vatandaşlar sosyal medyada İBB ve İSKİ'yi topa tuttu. Bunun üzerine bir açıklama yapan İSKİ yetkilileri, vatandaştan sabır ve anlayış beklediklerini ifade etti.