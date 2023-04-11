İSKİ’nin çalışması trafiği felç etti: 3 günde 15 kaza oldu!

İSKİ ekipleri Silivri - Büyükçekmece istikameti D-100 karayolunda 6 Nisan'da altyapı çalışması başlattı. Çalışma nedeniyle Büyükçekmece istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Trafik, yan yol ve Edirne istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Bölgede yağmurun etkisiyle, gün içinde trafik akışı iki yönde de sıkışık.
Sabah ve akşam saatlerinde ise trafik tamamen felç oluyor. Büyükçekmece'nin ara sokaklarına girmek de çıkmak da imkansız hale geliyor. Pazartesi akşamı, yolu Büyükçekmece'den geçenlerin hiç biri, trafik engeline aşıp iftara yetişemedi. Çalışma yapılan noktada, yetersiz uyarı işareti ve aydınlatma nedeniyle, peş peşe yaşanan kazalar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Büyükçekmece'de İSKİ'nin çalışması trafiği felç etti, peş peşe kazalar yaşandı | Video
"RAMAZAN AYINDA İNSANLARA İŞKENCE"
Çevre sakinlerinden Mehmet Aygün çalışma alanında ışıklandırmanın yetersiz olduğunu öne sürerek, "Burada yapılan çalışma çok zamansız yapılan bir çalışma. Çalışmanın yapıldığı alanda yeterli ışıklandırma olmadığı için akşam burada kaza çok oluyor. Burada kaza doğal gibi olmaya başladı. Millet şikayetçi, trafik aşırı yoğun. Çalışmalar tam olarak Pazartesi günü başladı, yüzden insanlar işe, okula gidemedi.
Kesinlikle burada gece ışıklandırmanın yapılması gerekiyor. Ramazan ayı dolayısıyla ekstra yoğunluk oldu. Zamanlama çok yanlış" dedi. Çalışmanın yapıldığı caddede fırında çalışan Ümit Çimen, "Bu noktada sabaha kadar 7-8 tane araç kaza yapıyor. 3 gündür burada 15 yakın kaza oldu. İSKİ çalışma yapıyor geceleri bütün araçlar duruyor. Ramazan ayında insanlara işkence, akşam insanlar iftara yetişemiyor. Gece yollar boş oluyor bu çalışma gece yapılabilirdi. Gündüz bu insanlara işkence oluyor" diye konuştu.