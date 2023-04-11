İSKİ’nin çalışması trafiği felç etti: 3 günde 15 kaza oldu!

Kesinlikle burada gece ışıklandırmanın yapılması gerekiyor. Ramazan ayı dolayısıyla ekstra yoğunluk oldu. Zamanlama çok yanlış" dedi. Çalışmanın yapıldığı caddede fırında çalışan Ümit Çimen, "Bu noktada sabaha kadar 7-8 tane araç kaza yapıyor. 3 gündür burada 15 yakın kaza oldu. İSKİ çalışma yapıyor geceleri bütün araçlar duruyor. Ramazan ayında insanlara işkence, akşam insanlar iftara yetişemiyor. Gece yollar boş oluyor bu çalışma gece yapılabilirdi. Gündüz bu insanlara işkence oluyor" diye konuştu.