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Giriş Tarihi: 14.1.2022

İSKİ’nin fatura oyunu bakanlıktan döndü

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İSKİ’nin fatura oyunu bakanlıktan döndü

İSKİ’nin “5 yıl eksik yazılan KDV’yi faturalara yansıtacağız” iddiasına Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yalanlama geldi: İSKİ açıklamasında yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan "Faturalara yansıtılan KDV farkı hakkında açıklama" duyurusunda yer alan hususların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İSKİ, bakım bedeli üzerinden 5 yıldır eksik yazılan KDV'leri faturalara yansıtarak, abonelerden tahsil edileceğini açıkladı. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığı'nın inceleme raporu sonucunda, 2016-2017- 2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen "bakım bedeli" üzerinden alınan KDV'nin tahakkukunun eksik yapıldığının tespit edildiği ileri sürüldü. Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara "insani su hakkı" kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da, emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Bu sebeplerle bahse konu KDV'lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılacaktır" denildi.

AÇIKLAMA GERÇEĞİ YANSITMIYOR
İSKİ tarafından yapılan açıklama anında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlandı. İSKİ'nin açıklamasının doğruyu yansıtmadığını belirten bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesinde ve sosyal medya hesapları üzerinden 13.01.2022 tarihinde yapılan "Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama" duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri öteden beri mükellefler arasında ayrım yapılmaksızın uygulanmakta olup ilgili mevzuat kapsamında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) özgü bir uygulama bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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İSKİ’nin fatura oyunu bakanlıktan döndü
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