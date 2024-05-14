İSKİ’nin sorumsuzluğu iki can aldı

İstanbul Başakşehir'de Mısırlı 3 çocuktan Basel (7) ve Fares Ahmed Muhammed (10) adlı iki kardeşin boğularak hayatını kaybettiği göletin İSKİ'nin sorumluluk bölgesinde yer aldığı ortaya çıktı.Geçtiğimiz akşam 19.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan gölete Mısırlı 3 çocuk girdi. Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken, diğer 2 çocuk suda kayboldu. Kardeşlerinin suda kaybolması üzerine paniğe kapılan çocuk, hem çevredekilerden yardım istedi hem de yakında bulunan evine, annesine haber verdi. Çocuğun sesini duyan çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi. İSAK ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu uzun süre boyunca suda kalan 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı.Cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan çocukların annesinin özel bir kolejde İngilizce öğretmenliği yaptığı, babalarının ise bir süre önce vefat ettiği bildirildi. Göletin, dere yatağı olması sebebiyle İSKİ'nin sorumluluk alanında kaldığı edinilen bilgiler arasında yer alırken, bölgenin uzun bir zamandır sazlık olduğu öğrenildi.Mısırlı kardeşlerin cenazelerini almak için akrabaları ve komşuları Adli Tıp Kurumu morguna gelerek cenaze işlemleri için müracaatta bulundu. Mısırlı kardeşlerin komşusu Mehmet Aydın, "Çocuklardan biri gölete giriyor, küçük kardeşinin çırpındığını görünce abisi de giriyor ve birbirlerine sarılıp orada boğuluyorlar. Gölete girmek yasak ama çevresine güvenlik önlemi lazım, yetkililerden yardım istiyoruz. Burada İBB hiçbir önlem almadı. Etrafı çevrilmedi. Kendi önlemimizi kendimiz alıyorduk, biz engellemeye çalışıyorduk ama bu kez engel olamadık. Çocukların ailesi Mısırlı, annesi İngilizce öğretmeni, babası ise birkaç yıl önce Mısır'da trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Anne zor şartlarda burada hayatını sürdürmeye çalışıyor. Önce kocasını şimdi de 2 çocuğunu kaybetti" dedi.Mısırlı kardeşler Başakşehir Merkez Camii'nde dün ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.