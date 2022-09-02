İŞKUR TYP kura sonuçları, okullara temizlikçi ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlara başvuruda bulunan vatandaşların gündemine geliyor. "İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt ararken çekilen kuralara ait sonuçların milli eğitim müdürlüklerinin resmi siteleri üzerinden duyurulduğu görülüyor. İşte 2022 İŞKUR TYP personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
TYP İLE OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK!
60 bin kişilik personel alımı kadrosu içinde TYP programı kapsamında MEB okullarına alım gerçekleştirilecek. Okulların açılacağı tarih olan 12 Eylül öncesinde temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Başvuru tarihleri ve şartları adayların gündemindeki yerini aldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Milli Eğitim Bakanlığımız tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, atölye gibi bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdi. Temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla görevlerine başlayacaklar."
İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
MEB bünyesinde alınacak destek personeline ilişkin ilan henüz yayımlanmadı. Eylül ayı öncesinde başvuru ve yerleştirme sürecinin gerçekleşmesi bekleniyor.
İŞKUR personel alımı genel başvuru şartları şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.