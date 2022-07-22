Islah Adası filmi konusu nedir? Islah Adası filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

ISLAH ADASI FİLMİ KONUSU

Islah Adası'nda bir grup zengin ailenin çocukları, yaşam koşullarını değiştirmek üzere aileleri tarafından ıssız bir adaya eğitime gönderiilir. Kampta disiplinli bir hayat için eğitim alan gençlerin hayatı adaya gelen davetsiz misafirleri ile kabusa döner. Grup, adaya fidye için plan yapan bir grup paralı askerin girmesiyle kendilerini bir yaşam savaşı içinde bulur.