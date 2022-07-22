Islah Adası filmi konusu nedir? Islah Adası filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Islah Adası filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile beğenilen yapımlar arasında. Aileleri tarafından adaya gönderilen çocuklar davetsiz misafirlerin gelişiyle yaşam savaşı vermeye başlıyor. Islah Adası filmi oyuncuları genç yüzleri bir araya topluyor. Peki, Islah Adası filmi nerede çekildi? Film bu gece ATV'de yayında! İşte detaylar…
ISLAH ADASI FİLMİ KONUSU
Islah Adası'nda bir grup zengin ailenin çocukları, yaşam koşullarını değiştirmek üzere aileleri tarafından ıssız bir adaya eğitime gönderiilir. Kampta disiplinli bir hayat için eğitim alan gençlerin hayatı adaya gelen davetsiz misafirleri ile kabusa döner. Grup, adaya fidye için plan yapan bir grup paralı askerin girmesiyle kendilerini bir yaşam savaşı içinde bulur.