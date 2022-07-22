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Giriş Tarihi: 22.7.2022 16:09

Islah Adası filmi konusu nedir? Islah Adası filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bu gece ATV ekranlarında yayımlanacak Islah Adası filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemdeki yerini aldı. Jim Gillespie’nin yönetmenliğini yaptığı Islah Adası filmi oyuncuları arasında da tanıdık yüzler var. Gerilim ve aksiyon türündeki film ilginç bir konuya odaklanıyor. Peki, Islah Adası filmi nerede çekildi? İşte cevaplar…

Islah Adası filmi konusu nedir? Islah Adası filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Islah Adası filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile beğenilen yapımlar arasında. Aileleri tarafından adaya gönderilen çocuklar davetsiz misafirlerin gelişiyle yaşam savaşı vermeye başlıyor. Islah Adası filmi oyuncuları genç yüzleri bir araya topluyor. Peki, Islah Adası filmi nerede çekildi? Film bu gece ATV'de yayında! İşte detaylar…

ISLAH ADASI FİLMİ KONUSU

Islah Adası'nda bir grup zengin ailenin çocukları, yaşam koşullarını değiştirmek üzere aileleri tarafından ıssız bir adaya eğitime gönderiilir. Kampta disiplinli bir hayat için eğitim alan gençlerin hayatı adaya gelen davetsiz misafirleri ile kabusa döner. Grup, adaya fidye için plan yapan bir grup paralı askerin girmesiyle kendilerini bir yaşam savaşı içinde bulur.

ISLAH ADASI FİLMİ OYUNCULARI

Jeremy Sumpter

Phoebe Tonkin

Ed Westwick

Serbastian Koch

Dominic Sherwood

Simon Merrells

Anna-Louise Plowman

Mark Bonnar

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Islah Adası filmi konusu nedir? Islah Adası filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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