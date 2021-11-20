İslam dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyor! İşte ’Üsküdar Atlası’nın hikayesi...

İslam dünyasında basılan ilk atlas olma özelliğini taşıyan atlas nerede ve nasıl hazırlandı? Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu konuyla ilgili sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.
"ÜSKÜDAR ATLASI OLARAK BİLİNİYOR"
Erhan Afyoncu, "W. Faden'in hazırladıği atlas Resmî Mustafa Ağa tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve Atlas-ı Kebîr Tercümesi (Cedîd Atlas Tercümesi) ismiyle bastırılmıstır. 1803'te Üsküdar'da Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun Matbaası'nda basıldığı için 'Üsküdar Atlası' olarak da bilinir." dedi.
24 RENKLİ HARİTA VAR
Afyoncu, "İslam dünyasında basilan ilk atlas olan bu eserde 24 renkli harita vardır. Haritalar elle renklendirilmiştir. Atlas 36×53 ebatlarındadır. Haritaların ebatları daha büyüktür." ifadelerini kullandı.
SADECE 50 ADET BASILDI
Afyoncu, "Bu yüzden çok az atlas günümüze intikal etmiştir. Günümüzde tam ve eksik nüsha olarak 20 civarında atlasın bulunduğu tahmin edilmektedir. Sadece 50 adet basılan Atlas'tan padişah, devlet adamları ve mühendishane kütüphanesine verilen nüshalar haricindekiler Mühendishane depodundayken Alemdar Vakası sırasında yanmıştır." ifadelerini kullandı.