İslam dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyor! İşte ’Üsküdar Atlası’nın hikayesi...

İslam dünyasında basılan ilk atlas olma özelliğini taşıyan atlas nerede ve nasıl hazırlandı? Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu konuyla ilgili sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.

"ÜSKÜDAR ATLASI OLARAK BİLİNİYOR"

Erhan Afyoncu, "W. Faden'in hazırladıği atlas Resmî Mustafa Ağa tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve Atlas-ı Kebîr Tercümesi (Cedîd Atlas Tercümesi) ismiyle bastırılmıstır. 1803'te Üsküdar'da Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun Matbaası'nda basıldığı için 'Üsküdar Atlası' olarak da bilinir." dedi.