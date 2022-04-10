İslam Medeniyetleri Müzesi’ne yoğun ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açılan Büyük Çamlıca Camii Külliyesi içindeki İslam Medeniyetleri Müzesi'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Umduğumuzun da fevkinde bir ilgi var. Henüz açılalı 2.5 saat olmasına rağmen 5 binden fazla ziyaretçiyi şimdiden ağırladık. Bu çok sevindirici" dedi. 10 bin metrekarelik müzede İslam sanatının 7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar tarihi gelişimini yansıtan 70'e yakın eser sergileniyor. Ziyaretçiler, Peygamber Efendimiz'in temsili ayak izi, Kâbe kapısının perdesi, padişah kaftanları, Fatih Sultan Mehmed'in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, dervişlerin tespihleri, padişah kılıçları gibi birçok eseri görme imkânı buluyor. Müze, Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi saat 11.00 ila gece 01.00'e kadar, diğer günler ise saat 11.00 ila 23.30'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.