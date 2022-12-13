İslam’ı araştıran İngiliz Jeanette Müslüman oldu

İngiliz Vatandaşı Jeanette Mcdonald'ın, Müslüman olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, İslam dinini araştırarak öğrendiğini ve kendi hür iradesiyle İslamiyet'i seçtiğini, Türkiye'yi de çok sevdiğini kaydetti. Jeanette, "Müslümanların aile hayatları, yaşam biçimleri İslam'ı merak etmeme, araştırmama sebep oldu. Böylece İslam'ı araştırıp Müslüman olmaya karar verdim. Müslüman olmakla kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Elhamdülillah" dedi.