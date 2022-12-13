İslam’ı araştıran İngiliz Jeanette Müslüman oldu

Adana Seyhan ilçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi Külliye Fetih Cami Müezzini Seraceddin Kahya'nın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İhtida (hidayet) merasiminde, Mcdonald'a İslam dini hakkında özet bilgiler veren İlçe Müftüsü Mehmet Yaman, İslam'ın temelinde Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak olduğunu ifade etti.
İngiliz Vatandaşı Jeanette Mcdonald'ın, Müslüman olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, İslam dinini araştırarak öğrendiğini ve kendi hür iradesiyle İslamiyet'i seçtiğini, Türkiye'yi de çok sevdiğini kaydetti. Jeanette, "Müslümanların aile hayatları, yaşam biçimleri İslam'ı merak etmeme, araştırmama sebep oldu. Böylece İslam'ı araştırıp Müslüman olmaya karar verdim. Müslüman olmakla kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Elhamdülillah" dedi.
Daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Jeanette Mcdonald "Cennet" adını aldı. İlçe Müftüsü Yaman, yaptığı dua sonrasında Cennet'e "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim, Peygamber Hz. Muhammed'in hayatı ve İslam dini hakkında bilgiler içeren çeşitli kitaplar hediye etti.