Haberler Yaşam Haberleri İşledikleri cinayet olayları ile tehdit... Ankara emniyetinden 2 çeteye operasyon
Giriş Tarihi: 14.6.2023 12:24 Son Güncelleme: 14.6.2023 12:32

İşledikleri cinayet olayları ile tehdit... Ankara emniyetinden 2 çeteye operasyon

Ankara’da bölge esnafını haraca bağlayarak çek ve senet tahsilatı yapan iki ayrı çeteye yönelik Ankara emniyeti üç ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Çetelerin geçmişte işlediği cinayetleri kullanarak korku oluşturdukları, bu şekilde şiddete maruz kalan vatandaşların korkudan ve kendilerine ya da ailelerine zarar verecekleri düşüncesiyle şikayetçi olmadıkları ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İşledikleri cinayet olayları ile tehdit... Ankara emniyetinden 2 çeteye operasyon

Ankara'da örgüte gelir sağlamak amacıyla bölge esnafını haraca bağlayan, çek ve senet tahsilatçılığı yapan, zorla alacakları tahsil eden, mağdur vatandaşları darp eden, silahla yaralayan ve görüntülerini alan çeteye Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

CİNAYET OLAYLARI İLE TEHDİT

Örgütün ofis olarak kullandığı yerlere çağırdıkları vatandaşları burada darp ederek başlarına silah dayadıkları ve ödeme yapmamaları durumunda kendisine ve ailesine zarar vermekle tehdit ettikleri tespit edildi. Suç örgütünün geçmişte işlediği cinayetleri kullanarak korku oluşturdukları, bu şekilde şiddete maruz kalan vatandaşların korkudan ve kendilerine ya da ailelerine zarar verecekleri düşüncesiyle adli mercilere şikayetçi olmaktan çekindikleri belirlendi.

ÇETELERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çetenin liderliğini Ş.D. ve I.K.'nin yaptığı birbirleri ile bağlantılı iki ayrı suç örgütünün 34 üyesine yönelik Ankara merkezli Muğla ve Kütahya'da yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 18 adet ruhsatsız tabanca, bin 809 adet fişek ve 63 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

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İşledikleri cinayet olayları ile tehdit... Ankara emniyetinden 2 çeteye operasyon
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