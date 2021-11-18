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Giriş Tarihi: 19.11.2021

‘İşlem kaçak, kayıt yok, çalışanlar dışardan’

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
‘İşlem kaçak, kayıt yok, çalışanlar dışardan’
İTALYA'DAN İstanbul'a gelen ve saç ektirirken hayatını kaybeden 27 yaşındaki İbrahim Gül'ün ölümüne ilişkin davada, 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisleri istenen sanıklar mesul müdür Serdar Elgörmüş, doktor Mehmet Albayrak, anestezi teknikerleri Evin Baykuşak ve Şehnaz Çelebi'nin yargılaması dün başladı. İbrahim Gül'ün ailesinin avukatı Selçuk Osman Burak Vural, "Tabiri caizse bu işlemin kaçak yapıldığı ortaya çıkıyor. Çünkü hastanenin saç ekimi yaptığı yer ile işlemin yapıldığı yer farklı. Hastanın kaydı yok, çalışanlar dışarıdan geliyor. Doktorun hastaneyle yaptığı bir hizmet sözleşmesi var. Ancak bu basit yağ aldırma gibi işlemler için geçerli. Saç ekimi için işlem yapma ruhsatı yok" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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‘İşlem kaçak, kayıt yok, çalışanlar dışardan’
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