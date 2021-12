İşletmeci Elif Arslan: Kadın istihdamı 1 numaralı önceliğim

Elif Arslan, hizmet sektöründe tek başına ayakta duran başarılı bir iş kadını. İmza attığı projelerle de son dönemde yıldızı parlayan iş kadınları arasında yer alan ve başarı basamaklarını emin adımlarla çıkan Arslan, kadın istihdamına ayrıca önem veriyor. Cion Event isimli organizasyon şirketi, Beykoz Van Kahvaltı Salonları ve Beykoz Kaymak Donduran Mesire Alanı gibi farklı işletmelerin sorumluluğunu üstlenen başarılı iş kadını, "Kadınların hizmet sektöründeki varlığı çok kıymetli ve daha da güçlendirilmeli" diyor.

KADIN İSTİHDAMI İŞLERİMİZE POZİTİF YANSIYOR

Kadınlara iş hayatında, özellikle de hizmet sektöründe büyük ihtiyaç olduğunu belirten Elif Arslan, "Biz işletmelerimizde ve imza attığımız etkinlikle ile projelerde kadın istihdamına öncelik veriyoruz" deyip ekliyor: "Herkes kendi alanında en iyi hizmeti sunmak, kaliteli işler başarmak adına çaba ve emek gösteriyor. Ben de bu sektörün bir parçası olarak her gün firmamın daha iyi yerlere gelmesi adına uğraş veriyorum. Zor, bir o kadar da eğlenceli bir sektörden söz ediyoruz. İnsanların en güzel gününü planlamak, firmalarımızın büyük etkinliklerine ortak olmak bizleri mutlu ediyor. Titizlikle çalışıyor ve her detayı kalem kalem işleyip sunuyoruz. Söz konusu hizmet sektörü olunca kadınların varlığı ayrıca önem kazanıyor. Türkiye'de her alanda olduğu gibi hizmet sektöründe de erkek egemen bir yapı söz konusu. Biz bu algıyı yıkmak için kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadın istihdamı işlerimize de pozitif yansıyor. Hatta bu başarı sektörümüzdeki diğer şirketlere de örnek oluyor."