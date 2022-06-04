İsmail Altunsaray kimdir, nerelidir, ne iş yapar? 4 Haziran Şarkılar Bizi Söyler konuğu İsmail Altunsaray kaç yaşında, şarkıları neler?

İSMAİL ALTUNSARAY HANGİ OKULDAN MEZUN?

2005 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı'nda lisansüstü eğitimini başarıyla tamamladı.

Yurt içinde, yurt dışında, ulusal ve uluslararası platformlarda sayısız konsere imza atan, dünya çapındaki sanatçılarla beraber gerçekleştirdiği performanslar ve aldığı birçok ödülle büyük bir başarı yakalayan Altunsaray, 2009-2011 yılları arasında mezunu olduğu İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nde "THM Repertuarı Öğretim Görevlisi" olarak görev yaptı. Ardından "Kalan Müzik" şemsiyesi altında "İncidir" ve "Derkenar" adlı iki albüm çıkardı. Halen müzik çalışmalarına ara vermeden devam eden İsmail Altunsaray başta TRT olmak üzere ulusal kanallarda müzik programları yapmış, birçok film ve dizilere müziğiyle katkıda bulunmuştur.