İsmail Altunsaray kimdir, nerelidir, ne iş yapar? 4 Haziran Şarkılar Bizi Söyler konuğu İsmail Altunsaray kaç yaşında, şarkıları neler?

Ünlü ses sanatçısı İsmail Altunsaray bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programında konuk olarak ekrana gelecek. Hüseyin Turan, İsmail Altunsaray, Ender Balkır'ın konuk olacağı programa ilişkin, İsmail Altunsaray kimdir, nerelidir, ne iş yapar sorusu yanıt arıyor. Konukların Türk halk müziğinden eşsiz eserleri seslendireceği programdan önce, ünlü ismin hayatına dair detaylar araştırılıyor. 4 Haziran Şarkılar Bizi Söyler konuğu İsmail Altunsaray kaç yaşında, şarkıları neler? İşte Altunsaray'ın hayatı ve merak edilenleri…
İSMAİL ALTUNSARAY KİMDİR?
1980 yılında Kırşehir'de doğan İsmail Altunsaray, 12 yaşında ablasının hediye ettiği Bağlama ile müziğe başladı. İlk 5 yıl alaylı olarak Kırşehir'deki dernek vb. kurumlarda yer aldı. Aynı yıllar içinde Abdallık Geleneği'nden birçok usta ile meşk etme imkânı buldu. Ortaokul yıllarından lise sona kadar müzik öğretmeni de olan Adil Yenidünya'nın yönlendirmesiyle 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü'nü kazandı ve 2002 yılında da mezun oldu.
İSMAİL ALTUNSARAY HANGİ OKULDAN MEZUN?
2005 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı'nda lisansüstü eğitimini başarıyla tamamladı.
Yurt içinde, yurt dışında, ulusal ve uluslararası platformlarda sayısız konsere imza atan, dünya çapındaki sanatçılarla beraber gerçekleştirdiği performanslar ve aldığı birçok ödülle büyük bir başarı yakalayan Altunsaray, 2009-2011 yılları arasında mezunu olduğu İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nde "THM Repertuarı Öğretim Görevlisi" olarak görev yaptı. Ardından "Kalan Müzik" şemsiyesi altında "İncidir" ve "Derkenar" adlı iki albüm çıkardı. Halen müzik çalışmalarına ara vermeden devam eden İsmail Altunsaray başta TRT olmak üzere ulusal kanallarda müzik programları yapmış, birçok film ve dizilere müziğiyle katkıda bulunmuştur.
İSMAİL ALTUNSARAY'IN MÜZİK KARİYERİ
Anadolu Abdalları'nın-Ustaların diyarı Kırşehir'de doğup büyümüş olan İsmail Altunsaray, Abdal aşiretine mensup olmamasına rağmen Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali gibi efsanelerden feyz alarak sanatını, bağlama ve vokal icrasını ve tavrını geliştirmiş, konservatuvarda aldığı nazari bilgiler ile harmanlayarak hem alaylı hem mektepli nadir sanatçılar arasına girmiştir. Bu özelliği ile Neşet Ertaş ekolünün yeni kuşak içindeki onlarca temsilcisinden bir adım öne çıkmıştır.