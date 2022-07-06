İsmail Mert’in 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

DENİZE GİRİLMEMESİ İÇİN UYARI YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz Pazar günü denizlerdeki şiddetli akıntının ve dalganın tehlikeli olması nedeniyle Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde tüm plajlarda ve deniz kenarlarında denize girilmemesi konusunda uyarı yapıldı. Daha sonra denize girmeye gelen Hasan Mete (10), Hakkı Korkut (17) ve İsmail Mete (19) Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denize girmemeleri konusunda uyarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin oradan ayrılmasının ardından 20 dakika sonra ise 3 genç tekrar gelerek denize girdi.