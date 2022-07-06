İsmail Mert’in 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

Trabzon'un Of İlçesi Kıyıcık Mahallesi Eskipazar Çay Fabrikası karşısında bulunan deniz kenarında meydana gelen olayda, geçtiğimiz Pazar günü 15:30 sıralarında serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı. Denizdeki dalganın şiddetinden dolayı kaybolan İsmail Mete (19)'u Sahil Güvenlik ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıç ekipleri ve Polis helikopteri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bugün sabah saatlerinde denize girdiği alandan 150 metre açıkta bulunan cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
DENİZE GİRİLMEMESİ İÇİN UYARI YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz Pazar günü denizlerdeki şiddetli akıntının ve dalganın tehlikeli olması nedeniyle Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde tüm plajlarda ve deniz kenarlarında denize girilmemesi konusunda uyarı yapıldı. Daha sonra denize girmeye gelen Hasan Mete (10), Hakkı Korkut (17) ve İsmail Mete (19) Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denize girmemeleri konusunda uyarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin oradan ayrılmasının ardından 20 dakika sonra ise 3 genç tekrar gelerek denize girdi.
Denize giren Hasan Mete (10), Hakkı Korkut (17) ve İsmail Mete (19) akıntıya kapılarak, çırpınmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK),Sahil Güvenlik ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılan Hasan Mete (10) ailesine teslim edilirken, Hakkı Korkut (17) ambulansla hastaneye sevk edildi. İsmail Mete (19) ise dalgaların ve rüzgarın şiddetiyle akıntıya kapılarak kayboldu. 3 gündür denizde kaybolan İsmail Mete'yi bulmak için bölgede arama çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıç ekipleri için sürdürdükleri arama çalışmaları neticesinde 3 gün sonra denize girdiği alandan 150 metre açıkta cansız bedenine ulaşıldı.