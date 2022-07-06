İsmail Mete’den acı haber: Denizde akıntıya kapılmıştı

Olay, 3 Temmuz'da ilçenin Kıyıcık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla rüzgarlı havada denize giren İsmail Mete, dalga ve akıntının şiddetiyle denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarının 3'üncü gününde, bugün sabah saatlerinde İsmail Mete'nin kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre mesafede sahilde cansız bedeni bulundu.