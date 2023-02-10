İsmail Saymaz’a depremzededen ‘provokatör’ tepkisi

Türkiye, 10 ilimizde büyük hasara neden olan depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Devlet 113 bin kişilik personeliyle sahada. Ancak bölgede provokasyonlar da eksik olmuyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'nin canlı yayınına İskenderun'dan katılarak bir provokasyona imza attı. Buraya hiçbir yardımın gelemediğini öne süren Saymaz, "Hatay koskoca bir enkaz, çadırlar dağıtılamadı, konteynerler kurulamadı, geçici tuvaletler kurulamadı..." ifadelerini kullanınca bir vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı. İsmail Saymaz'a "Helikopterler burada" diye seslenen vatandaş, "Ekipler burada, provokatörlük yapmayın" ifadelerini kullandı. Tepki üzerine Saymaz canlı yayını apar topar kapattı.