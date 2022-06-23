Nakşibendi Tarikatı'nın Halidiye Kolu'na bağlı İsmailağa Cemaati'nin 93 yaşındaki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ustaosmanoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Peki; İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi ne zaman, nerede, hangi camide? Cenaze namazı ne zaman kılınacak? İşte bilgiler.