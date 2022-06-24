İsmailağa Cemaati yeni lideri Hasan Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vasiyeti cenazesinde açıklandı | SON DAKİKA

YENİ İSMAİLAĞA LİDERİ HASAN KILIÇ OLDU

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu İsmailağa cemaatinin yeni liderinin, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyeti üzerine açıkladı. İşte vasiyetinde yazan isim;

Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" Allah hepinizden razı olsun.