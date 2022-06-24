İsmailağa Cemaati yeni lideri Hasan Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vasiyeti cenazesinde açıklandı | SON DAKİKA

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. On binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu İsmailağa cemaatinin yeni liderinin, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyeti üzerine Hasan Kılıç olduğunu açıkladı. Peki, İsmailağa Cemaati yeni lideri Hasan Kılıç kimdir, kaç yaşında?
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu İsmailağa cemaatinin yeni liderinin, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyeti üzerine açıkladı. İşte vasiyetinde yazan isim;
Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" Allah hepinizden razı olsun.
Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alan sevenleri ve öğrencileri gece saatlerinden itibaren Ustaosmanoğlu'nun evinin de yer aldığı külliyeye akın etti. Balat, Yenikapı, Eminönü ve birçok Fatih mahalesinde trafik kitlendi. Yollar trafiğe kapatıldı. Ustaosmanoğlu cenazesi Fatih Cami'nde kılındı ve son yolculuğuna uğurlandı. Ustaosmanoğlu, Sakızağacı Şehitliği'nde hocası Ali Haydar Efendi'nin kabrinin yanına defnedildi.
Cenazeden kareler.
Cenazeden görüntüler
Cenazeden görüntüler
Cenazeden görüntüler
Cenazeden görüntüler
Cenazeden görüntüler
Cenazeden görüntüler