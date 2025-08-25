İsmail’den acı haber!

Acı haber yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Sıcaktan bunalan İsmail Karaaslan ve arkadaşları 15 gün önce köydeki gölette gittiler. Suya atlayan Karaaslan, boynunu toprak birikintisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Üzücü olayın ardından İsmail hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İsmail Karaaslan, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak iki haftadır yaşam mücadelesi veren talihsiz geç sabah saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ailsi gözyaşlarına boğuldu. Hayatının baharında yaşamını yitiren Karaaslan'ın cenazesinin Gençali Köyü'nde ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.