İsmi Azam Duası Okunuşu - İsmi Azam Duasının Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Faziletleri

Allah'ın en yüce ismi İsm-i Azam olarak anılır. Hadis kaynaklarına göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) İsm-i Azam anılarak edilen duaların daha makbul olduğunu, Allah katında çok büyük bir karşılığı olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle İsmi Azam duası okunuşu ve fazileti pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. İşte İsmi Azam duasının Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve fazileti!

İSMİ AZAM DUASI ARAPÇA OKU

Bismillahirrahmanirrahim

"Allâhümme inni es'elüke bi-enni leke'l-hamdü lâ ilahe illâ ente'l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi'as-semâvâti ve'l-ard,Yâ zel celali vel ikram."Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin..Allâhümme inni es'elüke bi-enni eşhedü enneke ente'l-lâhü lâ ilahe illâ ente'l-Ehadü's-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.Elif Lâm Mim,Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve'l-Hayyu'l-Kayyûm.Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve'r-Rahmanü'r-Rahim.Yâ zel celâli vel ikram.Yâ Erhame'r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente'l-lahu lâ ilahe,illâ entelVâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü'l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey'in Kadir.Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim.Es-elüke bismike'l-e'azze'l-ecelli'l-ekrem.Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.Lâ ilâheillallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey'in Kadir.Elhamdüli'llâhi ve Sübhan-Allahi ve'l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v'Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-Aliyyi'l-Azim."

İSMİ AZAM DUASI TÜRKÇE ANLAMI

"Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin."

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde İsmi Azam duası ile ilgili şu ifadeler yer almıştır;

"Hz. Peygamber (s.a.s.), bir gün camiye girdi. Bir sahabî namaz kılıyordu. Bu sahabî namazdan sonra şöyle diyerek dua etmeye başladı:

(Allah'ım! Her türlü övgü sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. (Sen), Mennânsın (Çok nimet veren), gökleri ve yeri yokken vâr edensin, celâl ve ikram sahibisin. Ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan, zatı ile kâim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım! cümleleri ile sana dua ediyor, senden talepte bulunuyorum). Bu duayı işiten Peygamber (s.a.s.), 'Bu kimse, Allah'ın İsm-i Âzam'ı ile dua etti ki İsm-i Âzâm ile dua edildiğinde, Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince verir' buyurdu." (Tirmizî, Deavât, 112; İbn Mâce, Dua, 9; Nesâî, Sehv, 58).

İsmi Azam Duası Kur'an'da Hangi Ayette Geçiyor?

İsmi Azam duası Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Peygamber Efendimiz, İsmi Azam ile dua etmenin sevaplarına değindiği için, bahsi geçen dua bu isimle anılagelmiştir.

İsmi Azam Duası Ne İçin Okunur?

İsmi Azam duası yalnızca Allah rızasını kazanmak için okunabileceği gibi belli emellerle de okunabilecek bir duadır. Örneğin bir dilek ve temenni için okunabilir. Ayrıca Allah'ın yüce isimlerini barındıran bu dua hastalığa şifa, derde deva, sıkıntıya çare bulabilmek için de okunabilir. Eğer böyle amaçlar için okunacaksa gün içinde ve takip eden günlerde sık sık tekrar etmek daha hızlı sonuç alınmasına vesile olacaktır.

İsmi Azam Duası Dilek İçin Kaç Defa Okunur?

Bir dilek için okunacaksa İsmi Azam duasının 3, 7, 11, 41 ya da 111 defa okunması gerekir. Bir dilek ve istek için bu duayı okumak isteyen kimse, bir gün içinde 111 defa duayı okursa dileğine giden yolda ayağına taş takılmayacak, açmak istediği tüm kapılar önünde bir bir aralanacaktır.

İsmi Azam duası Esmaü'l Hüsna'dan şu isimleri barındırır:

Ferd, Hakem, Hayy, Kayyum, Adl, Kudüs

Bu isimlerin hepsinin İsm-i Azam olduğu görüşünün yanı sıra hepsinin birleşiminden hasıl olan nurun İsm-i Azam olduğu görüşü de söz konusudur.

11 İsmi Azam Duası Fazileti

Allah'ın en yüce isimlerinin geçtiği bu dua kişiyi emellerine ulaştırır, dert ve sıkıntılarının son bulmasına vesile olur. Bununla birlikte Allah'ın rızasını kazandıran bu yüce isimler, kişinin manevi dünyasının zenginleşmesine, imanının güçlenmesine vesile olur.