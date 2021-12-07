İsmi yeğeninde hayat buldu

İstanbul’da, samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in ağabeyi, 5 yaşındaki kızı Hiranur’un adına “Başak”ın da eklenmesini istemişti. Mahkeme, talebi kabul etti
İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında samuray kılıcıyla vahşice katledilen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz, kardeşinin hatırasını yaşatmak için mahkemeye başvurmuştu. Ağabey Cengiz mahkemeden, 5 yaşındaki kızı Hiranur'un adının yanına kız kardeşi Başak'ın adının eklenmesini talep etmişti. Fatih Cengiz ve eşi Selfinaz Cengiz adına isim düzeltme davası açan avukatlar Mustafa Tırtır ve Havva Hatice Güven'in dilekçelerinde, vahşice katledilen Cengiz'in yaşadığı trajik olayın tüm aile fertlerini derinden etkilediği belirtilmiş, Başak adının minik Hiranur'a verilmesi nedeniyle tüm aile için bir nebze olsun manevi huzur sağlanacağı ifade edilmişti.
'O DA HALASININ ADINI İSTİYOR' Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Başak Cengiz'in ablası Zennure Türk, tanık olarak dinlendi. Abla Zennure Türk, "Bir süre önce öldürülen Başak Cengiz öz kardeşimdir. Acımız büyüktür. Davacı erkek kardeşim ve yengem, küçük çocukları olan yeğenime vefat eden kardeşimin ismini vermek ve bu suretle anısını yaşatmak istiyorlar. Yeğenimle de konuştum. Kendisi ismine, halasının isminin eklenmesi ihtimali sebebiyle çok mutlu oldu. Onlar için vefat eden Başak'ın anısının yaşatılması önemlidir" dedi. Nüfus müdürlüğü temsilcisi ise "Takdir mahkemenindir. İsmin tashihine mani hâl mevcut değildir" ifadesini kullandı. Davayı karara bağlayan hakim, "Hiranur Cengiz"in adının "Hiranur Başak Cengiz" olarak düzeltilmesine karar verdi.
ÜNİVERSİTEYE DE VERİLMİŞTİ
Başak Cengiz'in adı, 23 Kasım'da Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, 2018'de mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verilmişti. Ankara, Yenimahalle'de 24 Kasım 2021 günü açılışı yapılan kültür merkezine de "TC Yenimahalle Belediyesi Başak Cengiz Kültür Merkezi" ismi verilmişti.
YOK YERE ÖLÜME... İSTANBUL
Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına Ankara'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, 9 Kasım'da sokakta yürürken Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısında can vermişti. Tutuklanan Boz, "Daha kolay olduğu için bir kadını tercih ettim" demişti.