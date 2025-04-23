İsmini dünyaya ilk kez MİT duyurmuştu: Kırmızı bültenle aranan IŞİD sempatizanı 3 infazın ardından yakalandı

Fas kökenli, İspanyol uyruklu Allal El Mourabit'in terörizm yanlısı geçmişi, ilk kez 2014 yılında Suriye'ye girmeye çalıştığı iddiasıyla sosyal medya hesaplarının takibe alınmasıyla ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı, (MİT) farklı isimler altında 8 sosyal medya hesabı açan El Mourabit'in bu hesaplarda provakatif paylaşımlarda bulunduğunu ve İŞİD'e katılmak istediğini belirledi.

Acil koduyla bilgi verildi

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 2016 yılının Temmuz ayında Suriye'ye geçmek isteyen, El Mourabit sınıra 30 kilometre kala yakalandı. MİT, İspanya'ya sınır dışı edilen Allal El Mourabit'in ismini tüm uluslararası istihbarat servislerine acil koduyla "bombalı eylemlerde kullanılabilecek radikal, İŞİD sempatizanı" olarak duyurdu. Ancak bu olayın hemen ardından İspanya'dan ayrılan El Mourabit, Aralık ayında ağır bir kamyon kullanırken İran'da yakalandı. Araçta cihatçı içerikli olduğu iddia edilen şiir ve yazıların yer aldığı el yazmalarının bulunmasının ardından Mourabit, tutuklandı.

Kelepçeli ev hapsine çarptırıldı

Kısa bir süre sonra cezaevinden çıkan Allal El Mourabit, 2020 yılında bu kez İspanya'da "2014'ten beri "Batılı ülkelere karşı cihadı teşvik eden terör örgütü İŞİD'in propaganda stratejisini desteklediği ve sosyal medyada paylaşımlar yaptığı "gerekçesiyle Ulusal Mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldı. Ancak, Allal El Mourabit ev hapsindeyken elektronik kelepçesini kırarak ortadan kayboldu.

3 polisi yaraladı

Hakkında kırmızı bültenle uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkartılan El Mourabit'in, İspanya sınırına 280 kilometre uzaklıkta, Akdeniz kıyısına yakın Fransa'nın 73 bin nüfuslu Béziers kasabasının Faubourg semtinde olduğunu belirleyen polis, operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 3 polisi yaralayan El Mourabit, şok tabancasıyla etkisiz hale getirildi.

3 çiftçiyi öldürdüğü ortaya çıktı

El Mourabit'in yakalanmasının ardından alınan kan örnekleri şok bir gerçeği de ortaya çıkardı. Elektronik kelepçeyi kırdıktan sonra Vitoria'daki evinden ayrılan Mourabit'in yakalanmadan önce kırsal alanlarda yürüyerek hareket ettiği, 22 Kasım, 21 Aralık ve 5 Ocak tarihlerinde Navarra ve Lleida bölgelerinde bahçesinde çalışan 3 çiftçiyi yiyecek ve otomobilleri için palayla öldürdüğü belirlendi.