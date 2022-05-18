Haberler Yaşam Haberleri İsmini okulda yaşatacaklar: Şehit Kadir Yıldırım Sınıfı...
Giriş Tarihi: 18.5.2022 11:12

İsmini okulda yaşatacaklar: Şehit Kadir Yıldırım Sınıfı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
İsmini okulda yaşatacaklar: Şehit Kadir Yıldırım Sınıfı...

2016 yılında Bölücü Terör Örgütü PKK'nın İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı'nda düzenlediği çifte bombalı hain ve kalleş terör saldırısında şehit olan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın ismi, Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde bir okulun sınıfına verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım, Bölücü Terör Örgütü PKK'nın 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı'nda düzenlediği çifte bombalı hain ve kalleş terör saldırısında 41 yaşındayken şehit oldu. Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde bulunan Yavuz Selim Ortaokulu'nun öğretmenleri, öğrencileri ve okulun yetkilileri, Şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın ismini yaşatmak için, okulun 5-G Sınıfı'na Şehit Kadir Yıldırım adını verdi.

Sınıfın girişine; Şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım hakkında bilgilerin yazılı olduğu ve fotoğrafının bulunduğu bir tablo asıldı. Şehit Kadir Yıldırım'ın annesi Müjgan Yıldırım duygularını "Canımın içi Kadir'im... İsmin kadar güzellik bırakarak gittin. Adın hiç bir zaman unutulmayacak. Kardeşlerin asla unutturmayacaklar" sözleriyle dile getirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AB ve ABD'den yoğun mesai: Peş peşe açıklamalar... Türkiye’yi ikna yarışı
SON DAKİKA: CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk Havalimanı" eylemi karşılık bulmadı! 750 kişiyi zor topladı
Son dakika | İşte CHP’li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı: Komiser memurdan talimat almış
‘Bir Ordulu var sana aşık’ Karı-kocanın cinayet planı tüyler ürpertti
Son dakika: Askerimizi şehit eden füze İsveç'ten! PKK-YPG'ye açık destek
Böyle kalabalık az gördüm
Son dakika: Ağaç katliamı yapan CHP'li belediyeden pes dedirten açıklama: Dekora uymadı kestik
Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet skandalına sert tepki: Başkanın bilmemesi mümkün değil!
SON DAKİKA: BirGün’ün yalanı 200 bin TL’ye patladı: Haluk Bayraktar’ın tazminat kararı alkış aldı!
Sen sustukça ben hatırlatacağım
ARKADAŞINA GÖNDER
İsmini okulda yaşatacaklar: Şehit Kadir Yıldırım Sınıfı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA