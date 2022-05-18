İsmini okulda yaşatacaklar: Şehit Kadir Yıldırım Sınıfı...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım, Bölücü Terör Örgütü PKK'nın 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı'nda düzenlediği çifte bombalı hain ve kalleş terör saldırısında 41 yaşındayken şehit oldu. Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde bulunan Yavuz Selim Ortaokulu'nun öğretmenleri, öğrencileri ve okulun yetkilileri, Şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın ismini yaşatmak için, okulun 5-G Sınıfı'na Şehit Kadir Yıldırım adını verdi.

Sınıfın girişine; Şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım hakkında bilgilerin yazılı olduğu ve fotoğrafının bulunduğu bir tablo asıldı. Şehit Kadir Yıldırım'ın annesi Müjgan Yıldırım duygularını "Canımın içi Kadir'im... İsmin kadar güzellik bırakarak gittin. Adın hiç bir zaman unutulmayacak. Kardeşlerin asla unutturmayacaklar" sözleriyle dile getirdi.