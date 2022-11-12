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Giriş Tarihi: 13.11.2022

İsottan 63 çeşit yemek ve tatlı

AA
İsottan 63 çeşit yemek ve tatlı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakıb'ın Köşkü'nde düzenlenen İsot Gastroshow etkinliğinde, şefler tarafından kentte yöreye özgü biberden yapılan ve aralarında çiğköfte, çömlek, dolma, firik pilavı, Siverek tava, kek, ayva tatlısı ve isot şerbeti gibi 63 çeşit yiyecek sergilendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Arkadaşlarımız isotlu kek ve isotlu ayva tatlısı yapmışlar. Şunu söylemek istiyorlar, isot tatlılara da lezzet veriyor" dedi. Kente gezmek için Almanya'dan gelen turistler ise etkinlik alanına gelerek çiğköftenin yoğuruluşunu izledi ve tadına baktı. Katılımcılar, stantları gezerek isottan yapılmış 63 çeşidin yiyeceğin tadına baktı.

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İsottan 63 çeşit yemek ve tatlı
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