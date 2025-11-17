İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli Takımdan Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde son karşılaşma!

Bulgaristan galibiyetiyle birlikte E Grubu'nda ikinciliği ve dolayısıyla Dünya Kupası Play-Off turu katılımını garantileyen A Milli Takımımız, elemeleri grup lideri İspanya deplasmanında tamamlıyor. İspanya karşısında alınacak bir galibiyet moral ve prestij kazanmak açısından büyük önem taşıyor. Teknik heyet ve oyuncular, bu milli maç için son hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, İspanya - Türkiye milli maçı hakkında tüm merak edilenler: