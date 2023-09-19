İspanya Yemekleri İsimleri - Geleneksel ve Meşhur İspanya Mutfağı Yemekleri Nelerdir?

Baharatların, zeytinyağının, meyvelerin ve sebzelerin bolca kullanıldığı İspanya yemekleri isimleri, mutfak ile haşır neşir olanlar için ilgi çekicidir. Avrupa'nın güneyinde yer alan ve sıcak bir iklime sahip olan bu ülkede, zeytin, incir, üzüm, elma, portakal, şeker pancarı, soğan, mısır, mercimek ve ayçiçeği gibi pek çok meyve ile sebze yetiştirilir. Geleneksel ve meşhur İspanya mutfağı yemekleri nelerdir ile ilgili bilinmesi gerekenler bulunur.

İspanya Yemekleri İsimleri Nelerdir?

İspanya, Akdeniz ülkesi olması nedeniyle zeytinyağının bol kullanıldığı bir mutfağa sahiptir. Deniz mahsulleri, yüksek oranda acı içeren yemekleri, füme etleri, peynirleri, sebzeleri ve atıştırmalıkları ile bilinir. Dünyanın en baharatlı yemeklerine sahip olan İspanya'da, denenmesi gereken çok sayıda lezzet bulunur. İspanyolların yemek kültürü, Türklerden biraz daha farklı olsa da benzer tarafları da bir o kadar fazladır. Kahvaltılar kısa, öğle yemekleri uzundur ve akşam yemekleri ise oldukça geç bir saatte yenir. İspanya'nın en leziz ve meşhur lezzetleri arasında şunlar yer alır:

Paella: Bir çeşit pilav olan Paella, İspanya'nın en ünlü lezzetlerinden biridir. Balık, tavuk ve hatta tavşan etinin birleşiminden oluşan bu tat, alışkın olmayanlara biraz tuhaf gelebilir. İçinde safran kullanıldığından dolayı rengi sarıdır. Paella, hem sebze ile hem de et ile yapılır ve aynı zamanda içinde bolca zeytinyağı kullanılır.

Gaspaccio: İspanya'nın en meşhur çorbalarından olan Gaspaccio, pişirilmeden yapılır ve soğuk olarak tüketilir. İçinde, kırmızı biber, domates, soğan, salatalık, tuz, sirke ve zeytinyağı kullanılır. Endülüs döneminden beri yapılan bir çorba olmasıyla dikkat çeker.

Empanada: Mayalı hamurdan yapılan ve bir çeşit börek olan Empanada'nın içinde, et, biber, soğan ve domates kullanılır. Et veya kıymanın yerine bazen de deniz mahsulleri ile yapılır.

Tapas: İspanya'da, Tapas olmadan yenilen bir yemek neredeyse yoktur. Ekmek veya meze yerine kullanılan bu yiyecek, hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilir.

Tortilla: Sabah kahvaltılarının ve ana yemeklerin vazgeçilmez lezzetidir. Yumurtadan yapılan bu yemek, aynı zamanda patates ve soğan kullanılarak da pişirilir.

Mari Mutanya: Deniz ürünleri ve tavuktan yapılan bu yemeği özel kılan en önemli nokta, iki etin de birlikte pişirilmesidir. Sosu ise öğütülmüş bademden ve sarımsaktan yapılır.

Churros: Türk mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olan halka tatlısına benzerliği ile dikkat çeken Churros, hamurdan yapılan bir tatlıdır ve pudra şekeri ile servis edilir. İsteğe bağlı olarak çikolata ve benzeri soslar ile de tüketilir.