İspanya’da yangın bilançosu ağırlaşıyor

Son yılların en büyük orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'da, söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Yerel yönetim yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Kastilya ve Leon'da 11, Galiçya bölgesinde 4'ü itfaiyeci 16 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını, 5'inin durumunun ciddi olduğunu bildirdi. Ülke genelinde 35 noktada orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları için Avrupa Birliği'nden (AB) yardım isteyen İspanya'ya 2 yangın söndürme uçağı gönderildi.